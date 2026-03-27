Bişkek\'te Erişilebilirlik Festivali Düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, farklı gelişim gösteren bireylerin spor ve sanat yapma fırsatlarına erişimini artırmayı amaçlayan "ROTA MANAS Dayanışma ve Erişilebilirlik" Festivali düzenlendi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in eşi Dr. Zeynep Güldem Ökem himayesinde Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde ve organizasyonunda gerçekleştirilen festivalde, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, Türk Kızılay Orta Asya Delegasyon Başkanı Sevde Nur Söylemez, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yönetimi, KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyeleri, ülkedeki çeşitli ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerin temsilcileri, akademisyenler, Down sendromlu ve görme engelli çocuklar ve vatandaşlar ile üniversite öğrencileri yer aldı.

Kırgızistan'ın eski cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva'nın kurucusu olduğu Roza Otunbayeva Vakfı ve Kırgız Paralimpik sporcuları Gulnaz Cüzbayeva ile Calaladdin Abdullayev destek verdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Zeynep Güldem Ökem, "Benim erişilebilirlik hikayem, 2019 yılında Ankara TOBB Üniversitesi'ndeyken öğrencilerimle başladı. Ankara'da başladığımız bu yolculuğumuza Kırgızistan'da, Bişkek'te, Manas Üniversitesi'nde devam ediyor. Bu açıdan çok mutluyum." dedi.

Herkesin eşit bir şekilde ekonomik, toplumsal ve kültürel hayata erişebilmesini sağlamak amacıyla spor ve sanata erişilebilirlik festivali düzenlediklerini belirten Ökem, festivale katılım sağlayan çocukların ve vatandaşların sanat ve spor atölyelerinde yer alacağını anlattı.

Ökem, festivale destek veren KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve eşi Prof. Dr. Nezahat Ceylan'a, Bişkek'teki Türk okulların müdürlerine ve sivil toplum örgütlerin temsilcileri ile öğrencilere teşekkür etti.

KTMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Altıntaş, "Manas Üniversitesi olarak, 'bir üniversite ötesi' şiarıyla 30 yıldan beri Kırgızistan'ın tüm kesimlerine yardım etmek, dokunmak ve onlarla dayanışma içinde olmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Altıntaş, bilim dünyasında Kırgızistan'ı öncü bir şekilde temsil ettiklerini belirterek, üniversiteyi tanımak amacıyla ülkenin hemen hemen her köyünde veterinerlik, ziraat ve birçok alanda faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Roza Otunbayeva Vakfı Temsilcisi Aygerim Kazakbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin çok güzel organize edildiğini ve bu özel etkinlikte down sendromlu çocukların sahne alacağını dile getirdi.

Engellilere kolaylık sağlayan ROTA MANAS Dayanışma ve Erişilebilirlik Festivali'nde, çeşitli sanat ve spor atölyeleri, konserler, Kırgız ve Türk halk oyunları yapıldı.