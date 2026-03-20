Bişkek'te Ramazan Bayramı Coşkusu

20.03.2026 08:27
Kırgızistan'da on binlerce Müslüman, Bişkek'te bayram namazı için toplandı ve dua etti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını şehir meydanında ve camilerde eda etti.

Başkent Bişkek'in Pervomay İlçe Kaymakamlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, bayram namazının şehir merkezindeki meydanlarda kılınması için gerekli tedbirleri aldı.

Gece yarısı Alatoo ve "eski meydan" adı verilen Turdakun Usubaliyev Meydanı'na çıkan Mihail Frunze, Kasım Tınıstanov, Çui, Orozbekov ve Panfilov caddeleri trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için yerel saatle 06.00'da toplanmaya başladı.

Namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince tek tek aranarak alana alındı.

Meydanı ve etrafındaki sokakları dolduran vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerini meydana, ara sokaklara serdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Yüksek Mahkeme Başkanı Mederbek Satıyev, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev cemaatle saf tuttu.

Müftü Abdulaziz Zakirov'un verdiği vaazda, "Ülkemizde 4 binden fazla ibadethanemiz var. Bunlardan 1553'ü camidir. Böylece ramazan ayı boyunca 2 binden fazla ibadethanede teravih namazları din görevlilerimiz tarafından hatimle kıldırıldı. Tüm camilerde Kadir Gecesi idrak edildi." dedi.

Zakirov'un saat 08.30'da kıldırdığı bayram namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Vatandaşlar, din görevlileri ile bayramlaşmak için uzun kuyruk oluşturdu.

Kırgızistan Devlet Televizyonu ELTR, bayram namazını naklen yayımladı.

Caparov, yayımladığı mesajında, halkın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Allah'tan ramazanda yerine getirilen ibadetlerin kabul edilmesini dileyen Caparov, şunları kaydetti:

"Günümüzde, Orta Doğu gibi bölgeler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki siyasi krizler ve silahlı çatışmalar, tüm insanlık için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Barışı, karşılıklı saygıyı ve diplomatik çözümleri sürekli olarak savunan Kırgızistan, Ramazan Bayramı'nın bu mübarek günlerinde, dünyadaki silahlı çatışmaların ve gerilimlerin hızla sona ermesini ve tüm halklar için barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasını ummaktadır."

Kaynak: AA

1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı 1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı
Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş 12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Telefon duvar kağıdı bomba Her gören ’’Aferin Arda’’ diyor Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
08:46
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı İşte yeni motorin fiyatları
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
08:45
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler
Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler
08:15
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
07:44
Mescid-i Aksa’da 59 yıl sonra bir ilk Bayramı zehir eden görüntü
Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü
07:33
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
