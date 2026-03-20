Bişkek'te Ramazan Bayramı Coşkusu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını şehir meydanında ve camilerde eda etti.

Başkent Bişkek'in Pervomay İlçe Kaymakamlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, bayram namazının şehir merkezindeki meydanlarda kılınması için gerekli tedbirleri aldı.

Gece yarısı Alatoo ve "eski meydan" adı verilen Turdakun Usubaliyev Meydanı'na çıkan Mihail Frunze, Kasım Tınıstanov, Çui, Orozbekov ve Panfilov caddeleri trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için yerel saatle 06.00'da toplanmaya başladı.

Namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince tek tek aranarak alana alındı.

Meydanı ve etrafındaki sokakları dolduran vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerini meydana, ara sokaklara serdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Yüksek Mahkeme Başkanı Mederbek Satıyev, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev cemaatle saf tuttu.

Müftü Abdulaziz Zakirov'un verdiği vaazda, "Ülkemizde 4 binden fazla ibadethanemiz var. Bunlardan 1553'ü camidir. Böylece ramazan ayı boyunca 2 binden fazla ibadethanede teravih namazları din görevlilerimiz tarafından hatimle kıldırıldı. Tüm camilerde Kadir Gecesi idrak edildi." dedi.

Zakirov'un saat 08.30'da kıldırdığı bayram namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Vatandaşlar, din görevlileri ile bayramlaşmak için uzun kuyruk oluşturdu.

Kırgızistan Devlet Televizyonu ELTR, bayram namazını naklen yayımladı.

Caparov, yayımladığı mesajında, halkın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Allah'tan ramazanda yerine getirilen ibadetlerin kabul edilmesini dileyen Caparov, şunları kaydetti:

"Günümüzde, Orta Doğu gibi bölgeler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki siyasi krizler ve silahlı çatışmalar, tüm insanlık için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Barışı, karşılıklı saygıyı ve diplomatik çözümleri sürekli olarak savunan Kırgızistan, Ramazan Bayramı'nın bu mübarek günlerinde, dünyadaki silahlı çatışmaların ve gerilimlerin hızla sona ermesini ve tüm halklar için barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasını ummaktadır."