Bişkek'te Uluslararası Opera Gecesi

Türk, Özbek, Kırgız ve Kazak opera sanatçıları Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te birlikte sahne aldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 26. TÜRKSOY Opera Günleri kapsamında Kırgızistan Milli Akademi Opera ve Bale Tiyatrosu'nda bir gala konser düzenlendi.

Programa, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Birinci Bakan Yardımcısı Soyuzbek Nadırbekov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Solmaz Haberal ve opera severler katıldı.

Konser, Kırgızistan'ın profesyonel müzik kültürünün kurucusu Abdılas Maldıbayev, Sovyet besteci Viktor Vlasov ve Vladimir Fere'nin yazdığı ve Kırgızistan'ın operasının başlangıcı sayılan "Ayçürök" adlı opera oyununun enstrümantal müziğiyle başladı.

Türk Dünyası ülkeleri arasında kültürel iş birliğini güçlendirmenin amaçlandığı konserde, TÜRKSOY'un faaliyetleri hakkında bir video gösterildi.

Nadırbekov, açılışta yaptığı konuşmada bu etkinliğin, Türk dili konuşan devletler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, kültürel değerleri korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan önemli bir girişim olduğunu belirtti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev de "Kırgızistan'a Türk dünyasının opera sanatçıları geldi. Sanatçılar, bugün duygularını paylaşacaklar. Herkesi, TÜRKSOY Opera Günleri münasebetiyle tebrik ediyorum." dedi.

Kırgız opera ve bale sanatının önemini vurgulayan ve tiyatronun efsanevi isimlerini anan Raev, etkinliğin organizasyonundaki desteklerinden dolayı Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığına teşekkür etti.

Opera sanatçıları ana dillerinde de şarkılar söyledi

Türk, Özbek, Kırgız ve Kazak opera sanatçıları, sırasıyla ulusal bestelerini kendi dillerinde seslendirdi.

Sanatçılar daha sonra birlikte ve koro eşliğinde dünya klasiklerinden bilinen ve sevilen aryaları ve eserleri okudu.

Sanatçılara, Kırgızistan Milli Opera ve Bale Tiyatrosu'nun senfoni orkestrası ve korosu eşlik ederken, orkestra şefliğini Urmat Tentimişyev ve Zahar Butenko üstlendi.

İzleyicilerin ayakta alkışladığı konserde, Türkiye'den tenor Ufuk Toker, soprano Özgecan Gençer, Kazakistan'dan soprano Nargiz Satmuhambetova, bariton Aydos Jabagin, Özbekistan'dan tenor Damir Rahmonov, soprano Gülmira Nurmetova ve Kırgızistan'dan bariton Bakıt Ibıkayev, bariton Aybek uulu Atahan, soprano Polina Popikova, soprano Zaira Raimbekova ve tenor Elgiz Beyşenbayev sahne aldı.

Konser, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin şaheserlerinden biri olan "La Traviata" operasının seslendirilmesi ile sona erdi.