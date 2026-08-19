Bişkek'te Zirve ve Oyunlar İçin Tatil Tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bişkek'te Zirve ve Oyunlar İçin Tatil Tavsiyesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan, ŞİÖ Zirvesi ve Dünya Göçebe Oyunları nedeniyle tatil planlaması önerdi.

BİŞKEK (AA) – Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Askat Alagozov, 30 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi ve 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni nedeniyle şehir sakinlerine Issık Gölü veya diğer bölgelerde tatil yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Alagozov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, organizasyonlar kapsamında 21 devlet başkanının ülkeyi ziyaret edeceğini ve ana güzergahlarda geniş güvenlik önlemleri ile ulaşım kısıtlamalarının uygulanacağını bildirdi.

Yolların sık sık trafiğe kapatılacağını hatırlatan Alagozov, başkentlilerin tatillerini okulların açılış tarihine kadar planlayabileceklerini belirtti.

Başkentteki eğitim yılı ve bağımsızlık kutlamaları ertelendi

Uluslararası etkinlikler nedeniyle normal şartlarda 1 Eylül'de başlayan yeni eğitim-öğretim yılı başkentte 15 Eylül'e ertelendi.

Eğitim Bakanlığı, ders takvimindeki eksikliklerin yıl içinde telafi edileceğini duyurdu.

31 Ağustos'taki Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak resmi kutlamalar da 11-12 Eylül'e ertelenerek Talas şehrine kaydırıldı.

Başkent dışındaki bölgelerde ise bağımsızlık kutlamaları 31 Ağustos'ta yapılacak.

Kamu çalışanlarına idari izin verildi

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon Politikası Servisi Başkanı Dayırbek Orunbekov, kısıtlamalar karşısında vatandaşları sabırlı olmaya ve anlayış göstermeye davet etti.

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı, Bişkek'teki kamu çalışanlarına 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde idari izin verildiğini açıkladı.

Bişkek Belediyesi de vatandaşların şehirden uzaklaşabilmesi için indirimli tur operatörlerinin iletişim bilgilerini paylaştı.

Belediye tarafından alınan kararla başkentte ana caddelerde yer alan alt geçitlerdeki ticari işletmeler ve tüm AVM'ler ile pazarlar iki günlüğüne kapatılacak.

İçişleri Bakanlığı ise polisin alacağı üst düzey güvenlik önlemlerinin 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Dünya Göçebe Oyunları, Kırgızistan, Güvenlik, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bişkek'te Zirve ve Oyunlar İçin Tatil Tavsiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Necati Ateş “Net bilgidir“ diyerek Galatasaray’ın bomba transferini açıkladı Necati Ateş "Net bilgidir" diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
Şeyma Subaşı’na kızından olay benzetme: Prenses Diana’ya benziyorsun Şeyma Subaşı'na kızından olay benzetme: Prenses Diana'ya benziyorsun
Muhittin Böcek’e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi Muhittin Böcek'e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi
Güllü’nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi: Kızına ağırlaştırılmış müebbet talebi Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi: Kızına ağırlaştırılmış müebbet talebi
Dursun Özbek, yeni transferini ’’Aldık’’ diyerek duyurdu Dursun Özbek, yeni transferini ''Aldık'' diyerek duyurdu

11:42
Real Madrid’de Mbappe krizi Tepkiler çığ gibi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:00
Kuytulcular’a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
10:55
İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı Paraya para demiyor
İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı! Paraya para demiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 11:49:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bişkek'te Zirve ve Oyunlar İçin Tatil Tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.