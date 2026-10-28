Bişkek'teki KTMÜ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bişkek'teki KTMÜ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılını kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı için Bişkek'te kutlama programı düzenledi. Üniversite yönetimi, diplomatlar, akademisyenler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda film gösterimi, konferans ve sergiler yer aldı.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Bişkek'teki KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, üniversite yönetimi, diplomatlar, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konulu film izletildi.

Programda konuşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, katılımcıların ve üniversite camiasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk dünyasının ortak çatısı altında Kırgızistan'da geleceğin gençlerini yetiştirmekten büyük onur ve gurur duyduklarını belirtti.

Tören kapsamında Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur da "Cumhuriyet" konulu konferans verdi.

Kutlamalar çerçevesinde Kültür Merkezi girişinde "Cumhuriyetin Renkli Serüveni" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

"Eserlerimi Cumhuriyet Bayramı'nda sergilemekten gurur duyuyorum"

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen Kırgız ressam Canıbek Berdikeyev'in "Türkiye'de Bir Günüm" başlıklı kişisel resim sergisi törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ressam Berdikeyev, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi ilk kez 2004 yılında ziyaret ettim. Türkiye'de çok iyi karşılandım. İnsanlarını, kültürlerini ve şehirlerini yakından tanıdım. Türkiye'ye her gittiğimde 3-4 resim yaptım. Tüm bu eserlerimi Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sergilemekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatKırgızistanKonferansTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
1916’da Sibirya’ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu 1916'da Sibirya'ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Trabzon’da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
20:51
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 23:25:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Bişkek'teki KTMÜ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android