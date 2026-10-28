Bişkek'teki KTMÜ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılını kutladı

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Bişkek'teki KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, üniversite yönetimi, diplomatlar, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konulu film izletildi.

Programda konuşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, katılımcıların ve üniversite camiasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk dünyasının ortak çatısı altında Kırgızistan'da geleceğin gençlerini yetiştirmekten büyük onur ve gurur duyduklarını belirtti.

Tören kapsamında Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur da "Cumhuriyet" konulu konferans verdi.

Kutlamalar çerçevesinde Kültür Merkezi girişinde "Cumhuriyetin Renkli Serüveni" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

"Eserlerimi Cumhuriyet Bayramı'nda sergilemekten gurur duyuyorum"

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen Kırgız ressam Canıbek Berdikeyev'in "Türkiye'de Bir Günüm" başlıklı kişisel resim sergisi törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ressam Berdikeyev, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi ilk kez 2004 yılında ziyaret ettim. Türkiye'de çok iyi karşılandım. İnsanlarını, kültürlerini ve şehirlerini yakından tanıdım. Türkiye'ye her gittiğimde 3-4 resim yaptım. Tüm bu eserlerimi Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sergilemekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.