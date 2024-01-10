 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bismil'de Gerçekleştirilen Huzur Uygulamalarında 16 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bismil'de Gerçekleştirilen Huzur Uygulamalarında 16 Şüpheli Tutuklandı

Bismil ilçesinde yapılan huzur uygulamalarında 40 şüpheli gözaltına alındı. Denetimler sonucunda 16 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca, trafik ihlallerinden dolayı 187 araca toplamda 411 bin 565 lira trafik cezası uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yeri mühürlendi ve kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Bismil\'de Gerçekleştirilen Huzur Uygulamalarında 16 Şüpheli Tutuklandı
10.01.2024 - 14:48,
Abone Ol

Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişinin de bulunduğu 40 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Denetimlerde, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 14 mermi, çalıntı motosiklet, tescilsiz motosiklet, 66 gram narkotik madde ve 31 kilogram faturasız tütün mamulü ele geçirildi, 1236 aracın 187'sine ise farklı madde ihlallerinden toplamda 411 bin 565 lira trafik cezası uygulandı.

Denetlenen 34 iş yerinden ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri mühürlendi, 2 iş yerine 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna muhalefetten, içerisinde kumar oynandığı saptanan bir iş yerinde ise 4 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Bismil, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bismil'de Gerçekleştirilen Huzur Uygulamalarında 16 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:33:54. #1.11#
SON DAKİKA: Bismil'de Gerçekleştirilen Huzur Uygulamalarında 16 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement