Bismil\'de Kaza: 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Kamışlı Mahallesinde sürücülerin ismi öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan H.A. (63), V.Ö. (52), N.Ö. (45), M.E.A. (22), Y.Ö. (16) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
