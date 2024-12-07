Bismil'de Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Aralık'ta, Bahçe Mahallesi'nde B.Ç. (46), Ş.Ç. (44), M.Ç. (54) ve A.Ç'nin (35) aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 4 akrabalarının kendilerini araçla takip ederek silahlı saldırıda bulunduğuna dair ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.Ç, M.Ç. ve T.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. ve T.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, V.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.