Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı pazar günü yapılacak - Son Dakika
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Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS) pazar günü yapılacak.

22.11.2024 11:51
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS) pazar günü yapılacak.

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek 2024-BKUBTS uygulaması, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara 50 çoktan seçmeli sorudan oluşacak sınav için 75 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

İlk kez uygulanacak

Uygulanacak sınav hakkında değerlendirmede bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM Başkanlığı tarafından ilk kez uygulanacak sınavın Ankara'daki 41 bina ve 860 salonda yapılacağını bildirdi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınava, ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinden oluşan 18 bin 690 aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 78 aday bu haktan yararlandı. Sınava 46 engelli aday katılacak. Sınavda emniyet görevlisi dahil 2 bin 450 personel görev alacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."

Öte yandan sınav sonuçları, 13 Aralık'ta açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı pazar günü yapılacak - Son Dakika

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