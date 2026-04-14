Bitkin Porsuk Kurtarıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde gölet kenarında bitkin halde bulunan porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Karlıova ilçesi Kanitaht Mahallesi'ndeki Kale Göleti mevkisinde gezeler, su kenarında hareketsiz duran bir porsuk fark etti. Porsuğun bitkin olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Karlıova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan porsuk, güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Bitkin haldeki hayvan, detaylı tedavi ve rehabilitasyon süreci için Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Porsuğa müdahale eden veteriner hekim Mete Aydos, "Müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine Kanitaht Mahallesi'ne geldik. Burada bitkin ve yaralı halde bir porsuk bulduk. Hayvanı koruma altına aldık, gerekli tedavilerinin yapılması için ilgili mercilere teslim edeceğiz" dedi.

Porsuğun, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

