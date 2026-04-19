Bitlis 1916 Spor, Şırnak Petrolspor'u 1-0 Yendi

19.04.2026 17:41
Bitlis 1916 Spor, evinde Şırnak Petrolspor'u 1-0'la geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bitlis 1916 Spor, konuk ettiği Şırnak Petrolspor'u 1-0 yendi.

Bitlis 1916 spor, evinde Şırnak Petrolspor'u konuk etti.

Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi, futbolcular okullara yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin anısına "Acımız Büyük" ve "Okullar Korkunun Değil, Umudun Yeri Olmalı" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Karşılaşma, Bitlis 1916 Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Valisi Ahmet Karakaya ile Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Genel Meclis Başkanı Medet İlbars, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, kulüp başkanı Caner Yamaç ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şırnak, Bitlis, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

