Bitlis Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı, Vali Karakaya yıllık 7 bin 900 tonu anlattı - Son Dakika
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Bitlis Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı, Vali Karakaya yıllık 7 bin 900 tonu anlattı

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Bitlis Adilcevaz\'da ceviz hasadı başladı, Vali Karakaya yıllık 7 bin 900 tonu anlattı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ceviz hasadı Vali Ahmet Karakaya'nın katılımıyla başladı. Karakaya, Bitlis'in yıllık yaklaşık 7 bin 900 ton ceviz üretimiyle Türkiye'de 10'uncu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ilk sırada; Adilcevaz'ın ise 2 bin 809 tonla ilde birinci olduğunu söyledi.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde ceviz hasadı başladı. Uzun sırık kullanarak geleneksel yöntemle hasat yapan Vali Ahmet Karakaya, Bitlis'in yıllık yaklaşık 7 bin 900 ton ceviz üretimiyle Türkiye'de 10'uncu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise ilk sırada yer aldığını söyledi.

'Ceviz kenti' olarak ifade edilen Adilcevaz'da ceviz üreticisi Mehmet Selim Arıkbaş'ın bahçesini ziyaret eden Vali Karakaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak'tan üretim ve verim durumu hakkında bilgi aldı. Vali Karakaya, önce uzun sırıklarla geleneksel yöntemle, ardından traktöre ve ağaca bağlanan silkeleme aparatıyla ceviz hasadı yaptı. Hasat programına Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, kurum amirleri ve üreticiler katıldı.

'ADİLCEVAZ 2 BİN 809 TON ÜRETİMLE İLK SIRADA'

Hasat programında konuşan Vali Karakaya, Bitlis'in tarihi, doğal güzellikleri ve tarımsal zenginliğiyle öne çıktığını belirtti. Adilcevaz'ın ince kabuklu cevizi, Ahlat'ın domatesi ile Mutki ve Hizan balının kentin önemli tarımsal ürünleri olduğunu ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Bitlis'imiz yıllık yaklaşık 7 bin 900 ton ceviz üretimiyle Türkiye'de 10'uncu sıradadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise birinci sırada yer almaktayız. Adilcevaz ilçemiz 2 bin 809 ton ceviz üretimiyle ilimizde de birinci sıradadır. Adilcevaz 13 ve Kazankaya ceviz çeşitleri de topraklarımızın yöremize özgü önemli çeşitlerindendir ve bizim değerlerimizdir."

'ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Tarımsal üretimin artırılması, ürünlerin marka değerinin yükseltilmesi ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almasının önemine değinen Karakaya, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından üreticilere çeşitli destekler sağlandığını söyledi. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Karakaya, "Bitlis'in sahip olduğu tarımsal potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek Türkiye Yüzyılı'nı üretimin, bereketin ve kalkınmanın yüzyılı haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletimizin sağladığı desteklerle üreticilerimizin yanında olmaya, tarım ve kırsal kalkınma alanındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bahçesinde kendilerini ağırlayan üretici Mehmet Selim Arıkbaş'a teşekkür eden Karakaya, ceviz hasadının hayırlı olmasını dileyerek üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA
Güneydoğu AnadoluAhmet KarakayaAdilcevazTürkiyeEkonomiBitlisGüncelSon Dakika

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