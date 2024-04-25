Bitlis Ahlat'ta HAVELSAN Ekspres Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Bitlis Ahlat'ta HAVELSAN Ekspres Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Bitlis Ahlat\'ta HAVELSAN Ekspres Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen HAVELSAN Ekspres Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmaya 28 üniversiteden 62 öğrenci katıldı. Vali Erol Karaömeroğlu, yazılım sektörünün önemine vurgu yaparak, öğrencilerin kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu belirtti. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

25.04.2024 17:09
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen HAVELSAN Ekspres Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN'ın yapay zeka platformu olan MAIN ürün temelinde 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya 28 üniversiteden 62 öğrenci katıldı.

Ahlat'ta düzenlenen "HAVELSAN Ekspres Yarışması" ödül töreninde konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, yazılım sektörünün bilgi ve iletişim teknolojileri içindeki öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

Devletlerin ulusal güvenliklerini sağlamak, şirketlerin de rekabet avantajı yaratmak için yazılım projelerine büyük yatırımlar yaptığını kaydeden Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"İrlanda, Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler, yazılım sektörünü stratejik sektör olarak belirleyip kısa sürede gelişmiş ülkelerle aralarındaki makası kapatmışlardır. Gelişmekte olan ülkeler sınıfında bulunan ülkemiz de yaklaşık 20 yıldır yazılım sektörüne yönelik çeşitli politikalar üretmekte ve yazılım sektörünü büyütmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen HAVELSAN Ekspres Yarışması ile öğrencilerimiz kendilerini geliştirme imkanı bulmaktadır. Çocuklarımızın üretim maharetlerini, inovatif düşüncelerini ve tasarımlarını üretime dönüştürme istek ve çabalarının ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sağlayacağına içtenlikle inanıyorum. Bu sebeple bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen HAVELSAN üyelerine teşekkür ediyorum."

Öğrencileri Bitlis'te ağırlamaktan gurur duyduğunu ifade eden Karaömeroğlu, "Bugün kadim şehrimizde bilim insanlarımızı ağırlamak bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. Bu düşüncelerle Türk savunma sanayisine katkı sunan tüm kurum, kuruluş ve firmalarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz, milletimiz ve bekamız uğrunda yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum. Bu vesileyle istiklalimiz ve istikbalimiz için can veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Vali Karaömeroğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Ahlat'ta HAVELSAN Ekspres Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Ahlat'ta HAVELSAN Ekspres Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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