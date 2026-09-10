Bitlis Devlet Hastanesi'nde AFAD ve UMKE'nin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Bitlis Devlet Hastanesi'nde AFAD ve UMKE'nin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

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Bitlis Devlet Hastanesi'nde AFAD ile UMKE ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği 6,1 büyüklüğündeki depremde 10 yaralı tedavi altına alınırken, diyaliz binasında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği merkeze bağlı Konuksayar köyünde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, kent merkezi ile Mutki ve Güroymak ilçelerinde bazı binalar yıkıldı.

Deprem nedeniyle Bitlis-Mutki kara yolunun hasar gördüğü ve bir süre ulaşıma kapandığı senaryoda, Mutki ilçesinden 112 Acil Sağlık ekiplerince getirilen 10 yaralının Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınması sağlandı.

Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta, hastane personeli "çök, kapan, tutun" uygulamasını gerçekleştirdi.

Sarsıntının sona ermesinin ardından yapılan anonsla personel, hastalar ve hastanede bulunan vatandaşlar güvenli şekilde tahliye edilerek acil toplanma alanına yönlendirildi.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Olay Yönetim Ekibi de acil toplanma alanında bir araya gelerek tatbikat sürecini yönetti.

Senaryo gereği, deprem sırasında eşyaların üzerlerine devrilmesi sonucu hastanenin diyaliz binasının ikinci katında 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede mahsur kalanlara ulaşan ekipler, yaralıları sedyeye alarak bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 yaralı, tedavi altına alındı.

Tatbikatta, olası bir deprem sırasında ve sonrasında hastane personeli ve ilgili ekiplerin müdahale, tahliye, koordinasyon ve yaralı kurtarma süreçleri uygulamalı olarak değerlendirildi.

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Muhammed Etka Yalçınkaya, kentte ve bölgede meydana gelebilecek depremlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla Hastane Afet ve Acil Durum Planı doğrultusunda tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Yalçınkaya, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Devlet Hastanesi'nde AFAD ve UMKE'nin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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