Bitlis Devlet Hastanesinde ECIRS Yöntemiyle Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis Devlet Hastanesinde ECIRS Yöntemiyle Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı Yapıldı

Bitlis Devlet Hastanesinde ECIRS Yöntemiyle Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı Yapıldı

Bitlis Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen endoskopik kombine intrarenal cerrahi (ECIRS) yöntemiyle kapalı böbrek taşı ameliyatı, başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu yöntem, Türkiye'de son yıllarda popüler hale gelmiş olup, Bitlis'te ilk kez uygulanmıştır. ECIRS yöntemi, hem böbrek taşını daha etkili bir şekilde temizlemeye olanak sağlamakta hem de ameliyat süresini kısaltmaktadır.

15.02.2024 11:17  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Devlet Hastanesinde Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahi (ECIRS) yöntemle kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı.

Bitlis'te yaşayan 38 yaşındaki hasta, ağrıları nedeniyle Bitlis Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Muayenesi ve tahlilleri yapıldıktan sonra sağ böbreğinde 2,5 santimetre büyüklüğünde taş tespit edilen hasta, üroloji uzmanı Op. Dr. Deniz Noyan Özlü, Op. Dr. Çağdaş Bildirici ve Op. Dr. Mustafa Özkaya'nın gerçekleştirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Özlü, böbrek taşı tedavisinde Türkiye'de ve dünyada artık açık yöntemlerin tercih edilmediğini, bunun yerine kapalı yöntemlerin kullanıldığını söyledi.

Böbrek taşı tedavisinde 2 yöntemin olduğunu ifade eden Özlü, şöyle konuştu:

"Yöntemlerden biri idrar kanallarından girerek böbrek taşını lazer ile kırmak diğeri ise sırtta yaptığımız 1,5 santimlik bir kesiden girerek böbrek taşlarını temizlemek. Bu iki yöntem Bitlis Devlet Hastanesinde yıllardır uygulanmaktaydı. Hastanede endoskopik kombine böbrek cerrahisi yöntemini uygulamaya başladık. Bu yöntem Türkiye'de son 5 yılda popüler olmaya başladı. Fakat Bitlis'te daha önce hiç yapılmamıştı. Bu yöntemi burada ilk kez uyguladık. Bu yöntemi diğer yöntemlerden daha avantajlı kılan, iki cerrahi yöntemi bir hasta üzerinde aynı seansta gerçekleştirme imkanını bulabiliyor olmamız. Böylece tek bir ameliyatta iki ameliyat gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu sayede de hem böbrek taşını daha iyi temizliyoruz hem de ameliyat süresini kısaltıyoruz."

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Türkiye, Bitlis, Böbrek, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Devlet Hastanesinde ECIRS Yöntemiyle Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:30:23. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis Devlet Hastanesinde ECIRS Yöntemiyle Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement