Bitlis Devlet Hastanesinde ECIRS Yöntemiyle Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı Yapıldı

Bitlis Devlet Hastanesinde Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahi (ECIRS) yöntemle kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı.
Bitlis'te yaşayan 38 yaşındaki hasta, ağrıları nedeniyle Bitlis Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Muayenesi ve tahlilleri yapıldıktan sonra sağ böbreğinde 2,5 santimetre büyüklüğünde taş tespit edilen hasta, üroloji uzmanı Op. Dr. Deniz Noyan Özlü, Op. Dr. Çağdaş Bildirici ve Op. Dr. Mustafa Özkaya'nın gerçekleştirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.
Op. Dr. Özlü, böbrek taşı tedavisinde Türkiye'de ve dünyada artık açık yöntemlerin tercih edilmediğini, bunun yerine kapalı yöntemlerin kullanıldığını söyledi.
Böbrek taşı tedavisinde 2 yöntemin olduğunu ifade eden Özlü, şöyle konuştu:
"Yöntemlerden biri idrar kanallarından girerek böbrek taşını lazer ile kırmak diğeri ise sırtta yaptığımız 1,5 santimlik bir kesiden girerek böbrek taşlarını temizlemek. Bu iki yöntem Bitlis Devlet Hastanesinde yıllardır uygulanmaktaydı. Hastanede endoskopik kombine böbrek cerrahisi yöntemini uygulamaya başladık. Bu yöntem Türkiye'de son 5 yılda popüler olmaya başladı. Fakat Bitlis'te daha önce hiç yapılmamıştı. Bu yöntemi burada ilk kez uyguladık. Bu yöntemi diğer yöntemlerden daha avantajlı kılan, iki cerrahi yöntemi bir hasta üzerinde aynı seansta gerçekleştirme imkanını bulabiliyor olmamız. Böylece tek bir ameliyatta iki ameliyat gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu sayede de hem böbrek taşını daha iyi temizliyoruz hem de ameliyat süresini kısaltıyoruz."
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