Bitlis Eren Üniversitesi'nde Hemşireler Haftası Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi'nde Hemşireler Haftası Paneli Düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi\'nde Hemşireler Haftası Paneli Düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Hemşireler Haftası' paneli, üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Panelde, hemşirelerin sağlık sistemindeki önemi vurgulandı ve hemşirelikle ilgili gelişmeler ve perspektifler konuşuldu. Panele, il sağlık müdürü, üniversite yetkilileri, hemşireler ve öğrenciler katıldı.

14.05.2024 17:25
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Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesince "Hemşireler Haftası" paneli düzenlendi.

Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Panelin açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Köksal, hemşirelerin sağlık sisteminin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Hemşirelerin görevlerini özveriyle sürdürdüğünü belirten Köksal, şunları kaydetti:

"Hemşireler Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlenerek mesleğin önemine dikkat çekilmeye çalışılıyor. Bu tür etkinlikleri anlamlı görüyoruz. Panelde hemşirelikle ilgili gelişmeleri, perspektifleri konuşma imkanı bulduk. Programın düzenlenmesinde emeği geçen rektörümüz Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'a teşekkür ederim." dedi.

Oturumlarla devam eden panele, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Ekici, üniversitenin genel sekreteri Doç. Dr. Behçet Kocaman, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Fatma Söylemez, Bitlis Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Cennet Açıkyol, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Hatice Öntürk Akyüz, Türk Hemşireler Derneği İl Temsilcisi Uzman Hemşire Cihat Özyılmaz, akademisyenler, hemşireler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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