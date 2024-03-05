BEÜ Kar Festivali\'nde Öğrenciler Eğlenceli Anlar Yaşadı

Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kar Festivali"nde öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.
BEÜ kampüsündeki kayak merkezinde organize edilen "3 Kar Festivali"ne katılan öğrenciler, şarkılar eşliğinde halay çekti, kayak takımları ve kızakla kaydı.
Meşaleli kayak ve halk oyunları gösterisinin ardından halat çekme yarışmasının yapıldığı festivalde, öğrencilere köfte ekmek ikram edildi.
Festivalde bir konuşma yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 3 yıl önce açtıkları tesiste festival yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Festivalin ikincisini geçen yıl depremzedelerle düzenlediklerini belirten Elmastaş, şöyle konuştu:
"Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için gurur verici. Bu festival serisi bundan sonra daha yoğun şekilde devam edecek. Tesisi sadece festival günlerinde değerlendirmiyoruz. İki aya yakındır. Burada birtakım eğitimler veriliyor. Öğrencilerimiz burada kayak öğreniyor. Personelimiz de burayı kullanıyor. Burası hep dolu oluyor. Bundan sonra da bu etkinliklerimizi artıracağız. Bu yıl antrenörlük programı açabilirsek, kayakçı almayı planlıyoruz. Üniversitemizi diğer spor alanlarında olduğu gibi kayakta da geliştirmeyi planlıyoruz. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Festivale, kurum amirleri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.
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