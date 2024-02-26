Bitlis Eren Üniversitesi, Van Gölü'nün suyunu kullanarak sıvı sabun üretmeye başladı - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi, Van Gölü'nün suyunu kullanarak sıvı sabun üretmeye başladı

Bitlis Eren Üniversitesi, Van Gölü\'nün suyunu kullanarak sıvı sabun üretmeye başladı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, Van Gölü'nün suyunu kullanarak sıvı sabun üretmeye başladı. BEÜ tarafından hayata geçirilen 'Van Gölü'nün Suyundan Sıvı Sabun Üretimi' projesi ile günlük 3 ton sıvı sabun üretimi yapılmaktadır. Bu proje sayesinde hem bölgedeki doğal kaynaklar daha etkin kullanılmakta hem de daha çevre dostu bir ürün elde edilmektedir.

26.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:06
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, Van Gölü'nün suyunu kullanarak sıvı sabun üretmeye başladı.

Bölgedeki doğal kaynakların daha etkin kullanılması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla BEÜ tarafından "Van Gölü'nün Suyundan Sıvı Sabun Üretimi" projesi hayata geçirilerek, sıvı sabun üretildi.

Günlük 3 ton sıvı sabun üretimi yapılan atölyeyi ziyaret eden BEÜ Rektörü Elmastaş, gazetecilere, bölgedeki ham maddelerden yararlanmak için bazı çalışmaların yapıldığını söyledi.

Sabun üretimiyle ilgili Ar-Ge çalışmalarının tamamlandığını belirten Elmastaş, "Özellikle 'Van Gölü'nün sodalı suyunu nasıl değerlendirebiliriz?' noktasında bir arayış başladı. Hocalarımız bu konuda çalışma yaptı. Şu anda sıvı sabun üretimi yapılıyor. Bazı temizlik ürünleri de üretilecek. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu ürünün en büyük özelliği daha az maliyetle üretilmesidir. Sıvı sabun üretimi ekstra bir maliyet gerektiriyor ancak biz Van Gölü suyunu doğrudan alıp değerlendirebiliyoruz. Bundan dolayı hem maliyetler azalıyor hem de daha çevre dostu bir ürün elde ediliyor." diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Erhan Onat ise Van Gölü'nün suyundan yararlanarak sıvı sabun üretimini gerçekleştirmek için Ar-Ge çalışmalarının tamamlandığını dile getirdi.

Temizlik ürünlerinde saf suyun kullanıldığını ancak suyu saflaştırma, filtreleme veya damıtma işleminin ek maliyet gerektirdiğini belirten Onat, şunları kaydetti:

"Bu özellik Van Gölü suyunda doğal olarak bulunuyor. Bu da üretilen temizlik maddesinin doğal olduğu anlamına geliyor. Çok az kimyasal kullanarak çok daha kaliteli sabun üretebiliyorsunuz. Sabunun üretim aşamasını tamamladık. Diğer temizlik maddelerinin çalışmaları devam ediyor. Günlük 3 tona kadar sıvı sabun üretebiliyoruz. Üniversite olarak bu işi gerçekleştiriyoruz ancak girişimci olursa bölgemizin ve insanımızın faydasına katkı sunacak şekilde geliştirebiliriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Eren Üniversitesi, Van Gölü'nün suyunu kullanarak sıvı sabun üretmeye başladı - Son Dakika

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