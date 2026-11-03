Bitlis Eren Üniversitesinde TÜBA işbirliğiyle yeşil kimya konferansı düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) işbirliğinde "Yeşil Kimya" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İbni Haldun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜBA tanıtım videosunun gösteriminin ardından konuşan BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, yeşil kimyanın çevrenin korunması ve sürdürülebilir üretim açısından önemine değindi.

TÜBA Asli Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak da sunumunda yeşil kimyanın ortaya çıkışı, temel ilkeleri ve çevreye zarar veren kimyasal süreçlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeşil kimyanın sürdürülebilir kalkınmaya katkısına dikkati çeken Soylak, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesinde bilimsel çalışmaların önemini vurguladı.

Konferansın ardından BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Soylak'ı makamında kabul ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.

Programa rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Genel Sekreter Prof. Dr. Behçet Kocaman, dekanlar, akademisyenler, idareciler ve öğrenciler katıldı.