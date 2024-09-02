Bitlis Hizan'da Yaylalarda Bal Hasadı Başladı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 bin rakımlı yaylalarda bal hasadına başlayan arıcılar, bitki çeşitliliğinin artması ve yaylada havanın serin olmasının etkisiyle bu yıl yüksek verim almanın sevincini yaşıyor.

İlkbaharda ilçenin yüksek bölgelerine bırakılan fenni kovanlarda, katkı maddesi kullanılmadan prolin değeri yüksek bal üretiliyor.

Günlerdir kekik ve geven başta olmak üzere zengin ve endemik bitki çeşitliliğine sahip 3 bin rakımlı yaylalarda konaklayan arıcılar, ürettikleri balın hasadını yapıyor.

Yaylalarda çalışmaya devam eden arıcılar, meşakkatli sürecin ardından elde ettikleri balın büyük bölümünü sipariş üzerine yurdun dört bir yanına ve Almanya, İngiltere, Fransa, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelere gönderiyor.

Bu yıl rekoltenin yüksek olmasının sevincini yaşayan arıcılar, ekim ayındaki karakovan balı hasadı için hazırlık yapıyor.

"Arıcılarımız şenlik havasında bal hasadı yapıyor"

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine, 2013'te 18 kişiyle kurdukları birlikte şu an kayıtlı 1080 arıcının olduğunu söyledi.

İlçenin yüksek rakımlı yaylalarında arıcıların bal hasadına başladığını anlatan Ekinci, şöyle konuştu:

"Allah'a çok şükür bu yıl hasadımız geçen yıla nazaran daha iyi. Arıcılarımız şenlik havasında bal hasadı yapıyor. Çölden gelen tozun az olması, bitki çeşitliliğinin artması ve yaylada sıcaklığın düşük olması verimi artırdı. Çölden toz geldiğinde hem arıları öldürüyor hem de çiçeğin içindeki nektarı kurutuyor. Aşırı yağışlar da çiçekteki nektarı yıkayıp götürüyor. Sıcaklık fazla olduğunda ise arılar uçmuyor ve verim düşüyor. Bu yıl bu sorunları yaşamadık. Hizan, bal konusunda dünyada bir numara. Balımız oldukça kaliteli. Arıcılarımız hasattan sonra yaylalardan inmeye başlayacak. Karakovan balı hasadına da ekim ayında başlayacağız."

Yaylaların özellikle kekik ve geven başta olmak üzere flora bakımından zengin olduğunun altını çizen Ekinci, arıcılığa elverişli yaylalarda kaliteli ve organik bal üretildiğini kaydetti.

Katıldıkları yarışmalarda Hizan balının dünya birincilik ve ikincilik ödüllerini aldığını anımsatan Ekinci, şunları kaydetti:

"Bu yıl Hizan'da 130 bin kovandan 1100-1200 ton arasında bal üretimi bekliyoruz. İlçemizde 1080 arıcı var. Bu işten yaklaşık 5 bin kişi evine ekmek götürüyor. Arıcılarımızın ekonomiye katkısı var. Balımızın yüzde 90'ı ihraç edildiği için ekonomiye katkı sağlıyor. Balımızın çoğu Almanya, İngiltere, Fransa, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelere gönderiliyor."

Yaylalarda 32 yıldır arıcılık yapan Mesut Ekinci de hasadın geçen yıla göre daha verimli geçtiğini ifade etti.

Flora zenginliğinin balın kalitesini etkilediğini anlatan Ekinci, "Ailece arıcılıkla uğraşmaktayız. Bu emeğin karşılığını almak istiyoruz. Bu kadar güzel, kaliteli bir balın fiyatının düşük olması bizi üzüyor. Bal pazarının Hizan'a gelmesini istiyoruz. Çünkü Hizan'da binden fazla arıcı var. Fiyatlar gerçekten çok düşük." diye konuştu.