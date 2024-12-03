Bitlis'in 'Yaşayan İnsan Hazinesi': Baston ustası Cumali Birol - Son Dakika
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Bitlis'in 'Yaşayan İnsan Hazinesi': Baston ustası Cumali Birol

Bitlis\'in \'Yaşayan İnsan Hazinesi\': Baston ustası Cumali Birol

Bitlis'in 'Yaşayan İnsan Hazinesi': Baston ustası Cumali Birol Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3. kuşak baston ustalığı yapan ve 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan baston ustası Cumali Birol, mesleğini 4. kuşağa taşımayı istiyor.

03.12.2024 14:04
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Bitlis'in 'Yaşayan İnsan Hazinesi': Baston ustası Cumali Birol

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3. kuşak baston ustalığı yapan ve 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan baston ustası Cumali Birol, mesleğini 4. kuşağa taşımayı istiyor.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde 25 yaşayan insan hazinesi ve 3 sanat kurumu ödül aldı. 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan baston ustası Cumali Birol, her gün sabahın erken saatlerinde geldiği atölyesinde bu sanatı üçüncü kuşak olarak sürdürüyor. Baston yapımında yaşlı ve verimden düşmüş ceviz ağacı ile manda, sığır ve koçboynuzu gibi malzemeleri kullanan Birol, ortaya çıkan ürünleri de zümrüt, yakut, sedef ve ebruli ile süsleyerek üzerlerine Osmanlı tuğrası ve ay yıldız motiflerini işliyor. Bütün gün elinden düşürmediği eğe, zımpara ve rende ile çalışırken bir yandan da Bitlis yöresine ait türküleri seslendiren Birol, yurt içinde ve dışında katıldığı organizasyonlarda da el emeği ve göz nuru bastonlarını sergileyerek kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Cumali Birol, üçüncü kuşak olarak baston üretimine devam ettiğini ve bu sanatı dördüncü kuşağa taşımayı istediğini söyledi. Mesleğimi severek yaptığını da dile getiren Birol, "Baston yapımında yaşlı ve verimden düşmüş ceviz ağacı ile manda, sığır ve koçboynuzu gibi materyalleri kullanıyorum. Ortaya çıkan ürünleri de zümrüt, yakut, sedef ve ebruli ile süsleyerek üzerlerine Osmanlı tuğrası ve ay yıldız motiflerini işliyorum. 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödül töreni Ankara'ya çağrıldım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu ödüle layık görüldüğüm, kendisine şükranlarımı sunarım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bitlis'in 'Yaşayan İnsan Hazinesi': Baston ustası Cumali Birol - Son Dakika

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