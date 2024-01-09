Bitlis Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Gür, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Termal kurtarma" fotoğrafına oy veren Gür, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze : Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Çaba" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğraflarını tercih eden Gür, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Oylamada çok güzel karelerin yer aldığını belirten Gür, "Bütün kareler birbirinden başarılı. Fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.