Bitlis Özgüzeldere Spor - Şırnak Petrol Spor Maçında Olaylar Çıktı

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BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 1'inci Grup'ta Bitlis Özgüzeldere Spor'un, sahasında Şırnak Petrol Spor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından olaylar çıktı. Futbolcular arasında çıkan, taraftarların da dahil olduğu olaylara polis müdahale etti.

BAL Ligi 1'inci Grup'ta 22 puanla 4'üncü sırada bulunan Bitlis Özgüzeldere Spor, evinde 23 puanla 3'üncü sırada bulunan Şırnak Petrol Spor'u konuk etti. 8 Ağustos Şehir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında rakip takım 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında ev sahibi takımın gölü ise 90+3'te geldi. 1-1 berabere biten maçın ardından iki takımın futbolcuları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraftarların da karıştığı olayları polis, gaz bombası kullanarak müdahalede bulundu.