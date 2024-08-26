Bitlis Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme ve Çevre Düzenlemesi Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Bitlis Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme ve Çevre Düzenlemesi Projesi Tamamlandı

Bitlis Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme ve Çevre Düzenlemesi Projesi Tamamlandı

Bitlis'te gerçekleştirilen Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında 9 tarihi köprü gün yüzüne çıkarıldı. Projeyle çarpık yapılaşmaya son verilerek, kentin tarihi dokusu ortaya çıkarıldı. Ayrıca derenin çevresindeki alan da ıslah edildi ve dönüşüm çalışmaları yapıldı. Restorasyon çalışmalarıyla tarihi yapılar ihya edildi ve millet bahçesinin birinci etabı tamamlandı.

26.08.2024 10:17
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Bitlis Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında 9 tarihi köprünün gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle çarpık yapılaşmaya son verilerek, kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkarıldı. 1 milyar 229 milyon lira yatırım değeri olan projeyle kent merkezinden geçen ve kötü koku yayan derenin çevresindeki 50 bin metrekarelik alan da ıslah edildi.

Dere yatağındaki Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahallelerinde dönüşüm yapıldı. Riskli 98 binadaki 436 bağımsız bölüm ve dere boyunca yıllardır süregelen kaçak ve sağlıksız yapılar yıkıldı. Buradaki dükkanların yerine Hüsrevpaşa Mahallesi'nde TOKİ eliyle 263 işyeri inşa edildi.

Köprüler, kemerler ortaya çıkarıldı

Restorasyon çalışmalarıyla 9 tarihi köprü ile kemerler ortaya çıkarıldı. Paşa Hamamı, Ulu Cami, Behiye Mescidi, Memi Dede Türbesi, Hazo Hanı gibi yapılar ihya edildi. Proje kapsamında 73 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin 1. etabı tamamlandı.

Bakan Kurum, kentin yeni görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından kentin yeni görüntülerini paylaştı.

Kurum, "İstedik ki Bitlis'in çocukları, tarihle büyüsün, mimariyle yaşasın, kültürümüzü tanısın. Bunun için tarihçiler, mimarlar, mühendislerle çalıştık. Çarpık yapılar altında kaybolan tarihi yeniden gün yüzüne çıkardık. Kent Meydanı Projemizle, Selçuklu şehrimize yeni silueti çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Abdulselam Tadik ise 2019'da kamulaştırma çalışmalarıyla başlayan proje sayesinde şehirde çarpık kentleşmenin izlerinin silindiğini kaydetti.

Kent sakinlerinden Naif Özal, projeyle kent tarihinin gün yüzüne çıktığını, turizm açısından da kentin değer kazandığını ifade etti. Vatandaşlardan Mahfuz Yılmaz ise kokunun giderilmesiyle derenin tertemiz olduğunu belirterek, Bakanlığa ve belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme ve Çevre Düzenlemesi Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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