Bitlis'te 1 Kilo 150 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamında, 30 Temmuz'da Bitlis- Diyarbakır kara yolunun Buzlupınar mevkisinde, bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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