Bitlis'te aranan şüpheli dron destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te aranan şüpheli dron destekli operasyonla yakalandı

Bitlis\'te aranan şüpheli dron destekli operasyonla yakalandı

Bitlis'te 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır aranan şüpheli, jandarmanın dron destekli operasyonunda saklandığı evin dolabında yakalandı. Tutuklanan şüpheli, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

07.02.2024 13:10  Güncelleme: 13:12
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BİTLİS'te, 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır hakkında arama kararı bulunan şüpheli, jandarmanın dron destekli operasyonunda, saklandığı evin dolabında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesinde, 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır hakkında arama kararı bulunan şüpheliyle ilgili çalışma yaptı. Teknik takiple, ismi açıklanmayan şüphelinin adresi belirlenip, operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda, saklandığı evin dolabında yakalanan şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Mahkemeye çıkarılan firari şüpheli tutuklanıp, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: DHA

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