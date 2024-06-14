Bitlis'te 110 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Bitlis'te 110 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bitlis'te 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan 110 bin öğrenci, karne alarak yaz tatiline başladı. Vali Erol Karaömeroğlu'nun katılımıyla düzenlenen karne dağıtım programında, öğrencilere yaz tatili öncesi trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

14.06.2024 13:43
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Bitlis'te 110 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

BİTLİS - Bitlis'te 2023-2024 eğitim öğretim yılını geride bırakan 110 bin öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

Bitlis merkezde bulunan Oya Havare İlkokulunda Vali Erol Karaömeroğlu'nun katılımıyla karne dağıtım programı düzenlendi. Kent genelinde 7 bin 500 öğretmen ve 110 bin öğrenciyle 2023-2024 eğitim öğretim yılı geride kalırken, Vali Karaömeroğlu özellikle Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların trafikte çok dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Okul çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaömeroğlu, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna geldiklerini belirterek, "Çocuklarımızı yaz tatiline uğurluyoruz. Bütün velilerimiz ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 110 bin öğrenci ve 7 bin 500 öğretmenle 2023-2024 eğitimi öğretim yılını tamamladık" dedi.

Karne tatilinin Kurban Bayramı tatiline denk geldiğini kaydeden Karaömeroğlu, "Bayram süresince yollarımızda aşırı bir trafik yoğunluğu bekliyoruz. Ona göre tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın trafik tedbir ve kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz. Hızı düşürelim, kemeri takalım, yola konsantre olalım, yolun sonu bayram olsun diyoruz. Bütün hemşehrilerimizin bayramı kutluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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