Bitlis'te 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Konferansı Düzenlendi

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Bitlis'te 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği gün olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi olmadığını belirten Elmastaş, o gün milletin demokrasiye bağlılığını ve birlik, beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

"Bu günü, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmamızın simgesi olarak kabul etmeliyiz." diyen Elmastaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.

Konferans, Siirt Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Coşkun'un konuşmasıyla devam etti.

Programa, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk ve kurum amirleri katıldı.