Bitlis'te 25 Çocuk İçin Sünnet Şöleni

Bitlis'te 25 çocuk Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen şenlikle sünnet ettirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Ahmet Karakaya, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenlenen geleneksel sünnet şölenine katıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl 25 çocuğun sünnet ettirildiği etkinlikte, eğlence programları organize edildi, çocuklara hediyeler verildi, ailelere de yemek ikramında bulunuldu.

Çocuklarla bir araya gelen Karakaya, aileleri tebrik ederek organizasyonda emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.

Programa, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ve aileler katıldı.