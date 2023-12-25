Bitlis'te 49 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapanırken, 70 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar da devrildi.

İl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı merkezde 30, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 70 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulşaım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Bitlis Belediyesi ise şehir merkezindeki mahalle yollarında mesai yaparak yolları açık tutmak için çalışıyor.