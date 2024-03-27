Bitlis'te 75 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar bir gün tatil edildi
BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise bir gün süreyle tatil edildi.
Bitlis'te gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Son yağan kar kalınlığının merkezde 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştığı bildirilirken, 75 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurktan, kapanan 75 köy yolunun açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Okulların bir gün tatil edildiği kentte, belediye ve karayolları ekipleri de şehir merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.
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