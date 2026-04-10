Bitlis'te 84 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kentte, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Bitlis ve çevresinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle 84 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Öte yandan, belediye ve Karayolları ekipleri de kendi sorumluluk olanlarında kar temizleme çalışması yaptı.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,