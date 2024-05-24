Bitlis'te apartman patlaması: 1 ölü - Son Dakika
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Bitlis'te apartman patlaması: 1 ölü

Bitlis\'te apartman patlaması: 1 ölü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir apartmanın beşinci katındaki dairede meydana gelen patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, binadaki daireler ile çevredeki evleri tahliye etti. Patlamanın meydana geldiği daireden düşen kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

24.05.2024 13:37
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde apartmanın beşinci katındaki dairede meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Saray Mahallesi'ndeki apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Binadaki patlamanın ardından yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, güvenlik güçleri binadaki daireler ile çevredeki evleri tahliye etti.

Patlamanın meydana geldiği beşinci kattaki daireden düşen kişi hayatını kaybetti.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, olay yerinde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Bölgedeki çalışmalara katılan Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) İl Temsilcisi Fevzi Epözdemir, patlamanın nedeninin bilinmediğini, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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