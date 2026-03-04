Bitlis'te Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Bitlis'te çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikata 228 arama kurtarma personeli ile 53 araç katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan 4 kayakçı, ekipler tarafından kardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, basın mensuplarına, tatbikatları önemsediklerini söyledi.

Çığda arama kurtarma tatbikatını başarıyla tamamladıklarını belirten Oruk, şunları kaydetti:

"Tatbikatımızda senaryo gereği 4 vatandaşımız kayak yaparken kusurlu bölgeye girip çığ altında kalmıştır. Alınan ihbar üzerine önce jandarma daha sonra UMKE ekiplerimiz alana girip detaylı tarama yaptı. Bir vatandaşımızı yaşam sinyali cihazı ile birini köpekli arama ve 2 vatandaşımızı da normal arama çalışmalarıyla bularak UMKE ekiplerine teslim ettik. Tatbikatımızı sorunsuz tamamladık. Hedefimiz koordinemizi geliştirmek ve başarılarımızı bir üst seviyeye taşımaktır."

Tatbikatı Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu izledi.