Bitlis\'te doğaseverler güneşi gözlemledi

NASA'nın 2024 yılında güneşteki patlamalara yönelik açıklamalarının ardından Bitlis'te bir grup doğasever ve uzay meraklısı, Van Gölü kıyısına kurdukları teleskoplarla güneşi gözlemledi.

Güneş fırtınası ya da diğer bilinen adıyla güneş patlaması NASA açıklaması ile vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim üyesi Dr. Cihan Önen'in de bulunduğu bir grup uzay meraklısı, Van Gölü kıyısındaki Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyüne gelerek, burada kurdukları teleskoplarla güneşi incelemeye ve patlamalarla ilgili görüntü almaya çalıştı.

Özel filtreler kullanarak güneşi gözlemleyen Dr. Cihan Önen, vatandaşları çıplak gözle güneşe bakmamaları konusunda uyararak, 2024 yılında güneşteki patlamalarla ilgili ilginç olaylar olacağı açıklamaları yapılıyor. Biz de Bitlis'te doğa ve uzayseverler olarak teleskoplarımızı aldık, güneşe doğrulttuk. Van Gölü'nün eşsiz güzelliği ile beraber güneşi gözlemleme fırsatımız oldu. Her iki heyecanı bir arada tattık. Muazzam bir güzellik. 15-20 kişilik bir doğa ve uzayseverle birlikte teleskoplarımızı kurduk. Güneşin en ince detaylarına kadar inceleme fırsatımız oldu. Güneşin üzerindeki lekeleri, en ince çizgilerine kadar görüntüledik. Birkaç haftadan beri güneşi gözlemliyoruz. Özel filtre ve teleskoplarımızla gözlemlerimizi önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz dedi. (DHA)