Bitlis'te Dondurucu Soğuklar

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Bitlis buz tuttu: Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesiyle ağaçlar kırağı tuttu

BİTLİS - Doğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk illerinden biri olan Bitlis, bu yıl kışın erken bastırmasıyla birlikte adeta Sibirya'yı aratmayan soğuklarla karşı karşıya kaldı.

Özellikle yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulurken, kent merkezinde de dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde zaman zaman eksi 15-20 derecelere kadar düştüğü Bitlis'te ağaçlar kırağı tuttu. Sabah uyanan vatandaşlar, ağaçları beyaza bürünmüş şekilde bulurken, araçlar ise soğuğun etkisiyle buz tuttu.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının birkaç gün daha eksi değerlerde olacağını belirtirken, Bitlis- Tatvan ve Bitlis- Güroymak ilçeleri arasında aşırı sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğünü, ayrıca sis nedeniyle oluşabilecek gizli buzlanmadan dolayı da kaza riskinin yüksek olduğu bildirildi.

Rahva bölgesinde bulunan ağaçlar kırağı tutarak beyaza büründü. Kartpostallık görüntüler oluşturan ağaçlar zaman zaman çıkan güneşle birleşince görsel şölen sundu.

Birkaç gün önce yağan karın ardından bölgede ciddi derecede soğuk olduğunu belirten Mehmet Atalay, "5 gün önce kar yağdı. Ardından soğuklar başladı. Geceleri eksi 20 dereceye kadar çıkıyor. Ağaçlar buz tuttu. Sanki kar yağmış gibi duruyor. Havalar çok soğuk" dedi.