Bitlis'te Düzensiz Göçmen ve Organizatörler Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis'te Düzensiz Göçmen ve Organizatörler Yakalandı

Bitlis\'te Düzensiz Göçmen ve Organizatörler Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma, bir otomobilin bagajında yasa dışı yoldan girmiş Afganistan uyruklu bir kişiyi yakaladı. Organizatörlük suçundan gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

19.11.2024 17:36  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilin bagajında, yurda yasa dışı yolarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 1 kişi yakalandı. Organizatörlük suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen faaliyet' kapsamında Yelkenli köyünde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagajında Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. 'Organizatörlük' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen kaçak göçmense sınır dışı edildi.

Kaynak: DHA

Afganistan, Göçmenler, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Tatvan, Göçmen, Bitlis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Düzensiz Göçmen ve Organizatörler Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:06:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Düzensiz Göçmen ve Organizatörler Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.