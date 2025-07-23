Bitlis POMEM'den 213 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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Bitlis POMEM'den 213 Polis Adayı Mezun Oldu

23.07.2025 16:54
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Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 213 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 213 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

POMEM bahçesinde yapılan 31. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, dönem birincisi İbrahim Demir mezun olan polisler adına konuştu, yaş kütüğüne plaka çaktı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, törende yaptığı konuşmada, mezun olanların bugün sadece bir diploma almadığını, aynı zamanda omuzlarına büyük bir sorumluluk da yüklediklerini söyledi.

Mezun olan polis adaylarını tebrik eden Karakaya, "Göreviniz yalnızca kanunları uygulamak değil adaleti temsil etmek, milletimizin emniyetini sağlarken devletin şefkatli yüzünü de göstermektir. Unutmayınız ki sizler bu milletin güven kaynağısınız. Gözleri yaşlı bir annenin, okula tek başına giden bir çocuğun, geç saatlerde evine dönen bir çalışanın güvendiği eli, inandığı vicdanı temsil ediyorsunuz. Bu kutsal görevi yerine getirirken cesaretiniz kadar sabrınız, disiplininiz kadar merhametiniz de rehberiniz olmalıdır." diye konuştu.

Bitlis POMEM Müdürü Hakan Berber ise 2011'den bu yana 6 bin 377 mezun verdiklerini belirtti.

Berber, "4 Ekim 2009'da öğrenci kabulüne başlayan ve 2011'deki terör saldırısında şehit ve gaziler veren gazi okulumuz, bugüne dek 6 bin 164 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşamaktadır. Bugün mezun ettiğimiz 213 öğrencimizle birlikte bu sayı 6 bin 377'ye ulaşmıştır. Emniyet Teşkilatımızın sunduğu güvenlik hizmetinin kalitesi, nitelikli ve donanımlı insan gücüyle doğru orantılıdır." dedi.

Berber, temel amaçlarının, kendilerine emanet edilen evlatları, hukukun üstünlüğüne bağlı, devletine ve milletine sadık, insan hak ve özgürlüklerine saygılı birer polis olarak yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın dereceye giren polis adaylarına diploma ve hediyeler verdiği törende, İl Müftüsü Kadir Koçak dua etti.

Daha sonra yemin eden 213 polis adayı, kep atarak mezuniyet sevincini aileleriyle paylaştı.

Trabzon'dan oğlunun mezuniyeti için gelen Mustafa Karadoğan, törende duygusal anlar yaşadı.

Karadoğan, "Allah vatanımıza, devletimize zeval vermesin. Bu gururu herkesin yaşaması gerekir. Çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Başsavcı Vekili Doğanay Gözüm, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Ayhan Yılmaz, kurum amirleri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis POMEM'den 213 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

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