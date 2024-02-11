Bitlis'te El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika
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Bitlis'te El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Bitlis\'te El-Aman Hanı Kayak Merkezi\'nde Yoğunluk

Bitlis'te hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu. Kentte geçen hafta etkili olan yağışların ardından güzel havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri, aileleriyle geldikleri Bitlis-Tatvan kara yolundaki kayak merkezinde kayak ve snowboard yaptı, bazıları da çocuklarıyla kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Vatandaşlardan Hasip Ece, hafta sonu tatilini merkezde değerlendirmek istediklerini söyledi. Merkeze ailesiyle geldiğini belirten Ece, 'Kardeşlerimle kayak yapıyorum. Çocuklar da burada kızakla kayarak eğleniyor.' dedi.

11.02.2024 15:03  Güncelleme: 15:05
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Bitlis'te hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kentte geçen hafta etkili olan yağışların ardından güzel havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri, aileleriyle geldikleri Bitlis- Tatvan kara yolundaki kayak merkezinde kayak ve snowboard yaptı, bazıları da çocuklarıyla kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Hasip Ece, hafta sonu tatilini merkezde değerlendirmek istediklerini söyledi.

Merkeze ailesiyle geldiğini belirten Ece, "Kardeşlerimle kayak yapıyorum. Çocuklar da burada kızakla kayarak eğleniyor." dedi.

Kaynak: AA

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