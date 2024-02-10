Bitlis\'te Eylem ve Etkinlikler 3 Gün Süreyle Yasaklandı

Bitlis'te gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili birçok yerde olduğu gibi Bitlis'te de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce, belirli konularda halkı aydınlatmak, kamuoyu yaratmak için basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, el ilanı dağıtma ve benzeri eylemlerin düzenlediği belirtildi.
Bu etkinliklerin terör örgütlerince ve provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu itibarla Bitlis sınırları içinde 10 Şubat saat 00.01'den 12 Şubat saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemleri ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümlerince yasaklanmıştır. Yine aynı tarihler arasında ilçelerimizden ve çevre illerden bireysel veya toplu şekilde ilimiz güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen konu veya benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylemlere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel ve toplu çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."
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