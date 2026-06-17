Bitlis'te Geleneksel Oyunlar Finali - Son Dakika
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Bitlis'te Geleneksel Oyunlar Finali

17.06.2026 14:45
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Bitlis'te düzenlenen etkinlikte öğrenciler geleneksel oyunlarda yarıştı, ödüller verildi.

Bitlis'te geleneksel çocuk oyunları etkinliğinin finali düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Merkez Prof. Dr. Fuat Sezgin Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler mendil kapmaca, çuval yarışı, yumurta taşıma ve halat çekme gibi geleneksel oyunlarda yarıştı.

Yarışmaların ardından halk oyunları ve diğer gösteriler ilgiyle izlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, yaptığı konuşmada teknolojinin yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Teknolojinin bilinçsiz ve aşırı kullanımının özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkilere yol açabildiğini belirten Kaya, geleneksel oyunların ise paylaşma, yardımlaşma, sabretme, kurallara uyma, takım ruhu ve dostluk gibi değerleri kazandırdığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, öğrencileri yalnızca akademik başarılarıyla değil, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönleriyle de bir bütün olarak yetiştirmeyi hedeflediğini dile getiren Kaya, geleneksel çocuk oyunlarının bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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