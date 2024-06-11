Bitlis Ahlat\'ta hafızlık öğrencisi gün boyu Kur\'an okudu

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencilerinden 16 yaşındaki hafız Abdulmelik Yasamanlı, gün boyu camide Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim indirdi.

Kur'an kursu idaresi hem yaptıkları çalışmaları vatandaşlara göstermek hem de gençleri hafızlığa yönlendirmek amacıyla camide gün boyu Kur'an okuma uygulaması başlattı.

Bu kapsamda hafız Yasamanlı, ilçe merkezindeki Selçuklu Camisi'nde hocasının gözetiminde sabah namazında başlayarak yatsı namazına kadar belirli aralıklarla Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere okudu.

Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu yöneticisi Ali Yıldırım, genç hafızın gün boyu ezbere Kur'an-ı Kerim'i ezbere okumasının cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Kurs olarak hem çalışmalarının meyvesini almanın mutluluğunu yaşadıklarını hem de bunu vatandaşların görmesini sağladıklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"İsteyen öğrencileri ortaokulu bitirdikten sonra hafızlık kursuna alıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 270 öğrenciyi kursumuzdan mezun ettik. Her biri Abdulmelik kardeşimiz gibi Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyabilecek kapasitede. Abdulmelik kardeşimizi yetiştiren ailesinden ve hocalarımızdan Allah razı olsun. Büyük emekle buraya geliyor. Kur'an-ı Kerim'i sabahtan başlayarak gün boyu ezber okumak kolay bir iş değil. Allah'ın izniyle öğrencilerimiz bunu başarıyor. Bu uygulamayla hem cemaatimizin nasıl bir hizmet verildiğini görmesini istedik hem de diğer hafız kardeşlerimize örnek olmasını amaçladık."

Hafız Yasamanlı ise ortaokulu bitirdikten sonra Kur'an kursuna devam ettiğini belirtti.

Hafız olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Yasamanlı, "Hafızlık hocam İsmail Barlas'ın yönlendirmesi ve verdiği öz güvenle çalışmalarımızı sıkılaştırdık. Allah'a şükürler olsun hafızlık eğitimimizi tamamladık. Bundan sonraki hedefim Arapça eğitim alarak ezberlediğim Kur'an'ın manasını öğrenmek, yaşamak, vatana ve millete hizmet için anlatmak olacaktır. Maddi, manevi desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yasamanlı, gün boyunca camide okuyarak hatim indirdiğini, cemaatin de bunu güzel karşıladığını dile getirdi.

Cami cemaatinden Hasan Gözel de geldiklerinde Kur'an'ı ezbere okuyan Yasamanlı'yı dinlediklerini ve onunla gurur duyduklarını söyledi.