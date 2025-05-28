Bitlis\'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Bitlis'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Bitlis Halk Eğitim Merkezi, Bitlis Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne bağlı Aile Destek Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi önünde yapılan sergide konuşan Vali Ahmet Karakaya, halk eğitim kurslarının rehabilitasyon işlevi gördüğünü söyledi.

Kursların önemine değinen Karakaya, "Devletimiz halk eğitim merkezlerini çok aktif bir şekilde kullanıyor. Bu kurslardan daha çok hanımlar istifade ederek farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Hanımların üretim süreçlerine katılmadığı ve sosyalleşemediği bir ortamda ülkemizin kalkınması mutlaka yarım kalacak." dedi.

Halk eğitim merkezleri ve yaygın eğitim kurumlarının işlevinden söz eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Halk eğitim merkezleri öğrenmenin yanı sıra aslında bir nevi rehabilitasyon merkezleridir. Sosyalleşme ve hanımların kendilerini ifade edebildiği merkezlerdir. Başta kadınlar olmak üzere bütün vatandaşlarımız istediği şekilde uygun kurslardan faydalanmaktadır. İlimizde yaklaşık 5 bin vatandaşımız, bunların büyük çoğunluğu kadınlar olmak üzere bu kurslardan faydalanmış durumda. Bir sonraki yıl için hedef koyuyoruz. Tabii ki kaliteden ve nitelikten taviz vermeksizin 10 bin kursiyer sayısı olarak iki katını düşünmek lazım."

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Duman ise "Bitlis Halk Eğitimi Merkezi 2024-2025 eğitim, öğretim yılında okuma yazma, mesleki, eğitici, kültürel, dini ve spor dallarında 262 kurs açtı. Bu kurslarımızda 3 bin 810'u kadın, 1050'si erkek olmak üzere 4 bin 860 kişiye eğitim verildi." diye konuştu.

Çocukların sergilediği defile ve halk oyunları gösterisinin ardından serginin açılışı yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.