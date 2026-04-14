Bitlis'te İki Ayrı Kaza: 12 Yaralı

BİTLİS'te meydana gelen 2 ayrı kazada 12 kişi yaralandı.

İlk kaza, sabah saatlerinde Saray Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde bulunan Polis Amca İlkokulu yakınlarında meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İkinci kaza da Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında meydana geldi. TIR, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, her iki kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı.