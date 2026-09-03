Bitlis'te İRAP'ın 2027-2031 dönemi hazırlıkları Vali Karakaya başkanlığında ele alındı - Son Dakika
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Bitlis'te İRAP'ın 2027-2031 dönemi hazırlıkları Vali Karakaya başkanlığında ele alındı

Bitlis\'te İRAP\'ın 2027-2031 dönemi hazırlıkları Vali Karakaya başkanlığında ele alındı
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Bitlis'te, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) 2027-2031 dönemi hazırlık toplantısı Vali Ahmet Karakaya başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kentin afet risklerini azaltmak için kurumlar arası işbirliği ve planlanan eylemler görüşüldü.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) 2027-2031 dönemine yönelik hazırlık toplantısı yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, kentin afet tehlikeleri ve riskleri ile bunların azaltılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, olası afetlerde can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla hazırlanacak yeni İRAP kapsamında kurumların sorumluluk alanlarında gerçekleştireceği eylemler ele alındı.

Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan uygulanabilir ve ölçülebilir çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Karakaya, afet risklerinin afetler meydana gelmeden önce azaltılmasının önemine dikkati çekerek, Bitlis'in afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, ilçe ve belde belediye başkanları, ilgili kurumların amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te İRAP'ın 2027-2031 dönemi hazırlıkları Vali Karakaya başkanlığında ele alındı - Son Dakika

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