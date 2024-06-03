Bitlis'te kadın usta öğretici ve kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Bitlis'te kadın usta öğretici ve kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Bitlis\'te kadın usta öğretici ve kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Bitlis'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, Toplum Destek Merkezi'nde kadın usta öğretici ve kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi. Sunumda madde bağımlılığı süreci ve zararları, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu gibi konular hakkında bilgi verilirken, broşürler de dağıtıldı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, madde bağımlılığının toplum için önemli bir tehdit olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin sık sık yapılması gerektiğini vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

03.06.2024 17:17
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Bitlis'te kadın usta öğretici ve kursiyerlere "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin faaliyetleri kapsamında Toplum Destek Merkezindeki usta öğretici ve kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele konusunda sunum yapıldı.

Sunumda katılımcılara madde bağımlılığı süreci ve zararları, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu gibi konularda bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, madde bağımlılığının toplumu tehdit eden önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin sık sık yapılması gerektiğini belirten Tanğlay, "Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek hepimizin sorumluluğudur. Toplum sağlığını korumak için her türlü desteği vereceğiz. Programın düzenlemesinde emeği geçen İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimize teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Nesrullah Tanğlay, Narkotik, Bitlis, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te kadın usta öğretici ve kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

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