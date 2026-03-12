Bitlis'te Kalp Anomalisi Tespit Edilen Bebek Konya'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Bitlis'te Kalp Anomalisi Tespit Edilen Bebek Konya'ya Sevk Edildi

12.03.2026 00:22
2 günlük bebeğe kalp anomalisi teşhisi konuldu, uçak ambulansla Konya'ya nakledildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde dünyaya gelen ve doğumun ardından kalp anomalisi tespit edilen 2 günlük bebek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Tatvan Devlet Hastanesi'nde doğan bebeğin yapılan ilk muayene ve tetkiklerinde kalp anomalisi olduğu belirlendi. Doktorlar, bebeğin ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyduğunu tespit edince Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda uçak ambulans talebinde bulunuldu. Kısa sürede organize edilen sevk kapsamında bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde Tatvan'dan alınarak ambulansla Muş'a oradan da hazır bekletilen uçak ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Burada pediyatrik kardiyovasküler cerrahi ekibine teslim edilen bebeğin tedavisine başlanacağı öğrenildi.

Ailesinin ismi açıklanmayan bebeğin sağlığına kavuşması için sağlık ekipleri zamanla yarışırken, yetkililer, kritik durumdaki hastaların en kısa sürede uygun sağlık merkezlerine ulaştırılması için hava ambulanslarının önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,

Kaynak: DHA

