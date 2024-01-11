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Bitlis'te Kar Altında Mahsur Kalan Arıcılar Kurtarıldı - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Altında Mahsur Kalan Arıcılar Kurtarıldı

Bitlis'in Sarpkaya köyünde kar ve tipiye yakalanan kamyonette mahsur kalan 3 arıcı, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Arıcılar, yoğun çalışmalar sonucunda kent merkezine getirildi.

11.01.2024 - 14:36,
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BİTLİS'te kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı köy yolunda mahsur kalan kamyonetteki 3 arıcı, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Sarpkaya köyüne arı kovanlarını almak için giden 3 arıcının içerisinde bulunduğu kamyonet, kar ve tipiye yakalandı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı köy yolunda mahsur kalan arıcılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yol açılarak arıcılara ulaşıldı. Daha sonra arıcılar, kent merkezine getirildi.(DHA)

Bitlis\'te Kar Altında Mahsur Kalan Arıcılar Kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te Kar Altında Mahsur Kalan Arıcılar Kurtarıldı - Son Dakika
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