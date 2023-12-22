 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla köy yolunda mahsur kalan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.

Bitlis\'te kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
22.12.2023 - 18:29,
Abone Ol

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla köy yolunda mahsur kalan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Kente etkisini sürdüren kar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sarpkaya köyü yolunda, olumsuz hava koşulları sonucu araçlarında mahsur kalan 3 kişi, jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu açarak mahsur kalanları kurtardı.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, bölge genelinde kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

Aşit, "Vatandaşlarımıza sağ salim ulaştık. Güvenlik güçlerimiz ve ambulanslarımızla merkeze doğru hareket edeceğiz. Şu an yoğun kar yağışı var." dedi.

Mahsur kalanlardan Ayhan Karakuzu da "Kar başlayınca yolda mahsur kaldık. Özel İdare ve jandarma ekipleri gelip bizi kurtardı. Teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bitlis, Aşit, Kurtarma, Ulaşım, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika


18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:05
Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti

Son Dakika
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
17:05 Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 19:32:06. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement