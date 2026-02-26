Bitlis'te kar yağışı şehir merkezinde etkisini artırırken, 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yetkililer, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşeceğini belirterek, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan meteoroloji verilerine göre; Bitlis'te kasım ve şubat ayları arasında toplam 601 santimetreye ulaşan kar yağışı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?